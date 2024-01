Le Voyage en hiver – Visite guidée Nantes, 6 janvier 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-06 17:30 – 19:30

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Réservations :- www.levoyageanantes.fr- Accueil Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel)

Visite guidée Le Voyage à Nantes. Dans la continuité du Voyage permanent et de l’événement estival, la ville est réinterprétée de façon singulière et sensible par le regard d’artistes qui s’emparent de cette ambiance si particulière des fêtes de fin d’année pour créer de nouveaux songes d’une nuit d’hiver. La visite offre un véritable réenchantement autour de la célébration de la ville et aborde les petites histoires du quotidien passé ou présent, souvent cachées, parfois insolites qui font la particularité d’une place, d’un immeuble, d’une statue ou d’une cour. Durée : 2h. Lieu de rendez-vous : au point « i » devant l’accueil des visiteurs Le Voyage à Nantes, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)

Centre Ville Nantes 44000

https://www.levoyageanantes.fr/a-faire/visites-guidees/