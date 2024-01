La nuit je vois – de Vincent Olinet Nantes, 4 janvier 2024, Nantes.

Parcours entre le Château des ducs de Bretagne et la rue Racine. Tour à tour corniches, mascarons, consoles et autres personnages empruntés au répertoire de la statuaire nantaise sont telles des extensions de la ville, des apparitions lumineuses en apesanteur. Avec « La nuit je vois », Vincent Olinet dessine le portrait d’une ville en suspens.Pour donner vie à ses esquisses, Vincent Olinet puise dans une technique artisanale japonaise. Composées d’une ossature rigide recouverte d’un tissu peint enfermant un système d’éclairage simple, ses sculptures lumineuses réalisées spécifiquement pour Nantes sont suspendues aux façades des bâtiments, dans les rues et les places de la ville, sur un parcours entre le Château des ducs de Bretagne et la rue Racine. En 2022, l’artiste invitait à une exploration de la ville pour en révéler les lieux confidentiels et insolites. Cette année, il propose une expérience immersive dans les rues les plus fréquentées de Nantes avec un parcours jalonné de trente-cinq façades ornées de moulures et de mascarons. Ce foisonnement ornemental est sublimé par un jeu de lumières, avec un spectre chromatique vif et éclatant. Les teintes irradient et insufflent une nouvelle vie aux façades familières des rues en en révélant les détails insoupçonnés. Comme dans un décor de cinéma, les lanternes de l’éclairage public se parent de feuilles de gélatine, teintant la lumière qui inonde les rues d’une palette pastel. Dans cet univers onirique, les passants sont invités à explorer un paysage urbain où la réalité et l’imaginaire fusionnent. Chaque couleur dessine les contours du parcours et les formes d’une ville qui se métamorphose la nuit. Vincent Olinet continue à jouer avec les éléments statuaires de la ville – qui, comme l’an passé semblent observer les passants – à moins que ce ne soit l’inverse ? De nouveaux personnages s’échapperont de leur emplacement d’origine et le mobilier urbain sera lui aussi transformé d’après le motif du candélabre. Telle une flânerie poétique, l’artiste révèle la ville par la magie de l’hiver, transcendant les conventions de Noël dans une parenthèse hors du temps. Dans le cadre du Voyage en hiver

