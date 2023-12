Kiosque des offres Nantes, 21 décembre 2023, .

Présentez-vous à l’agence d’Haluchère , entre 09h30 et 11h30 pour découvrir nos offres d’emploi du moment et échanger avec un.e conseiller/ère. Si une offre vous intéresse, nous adressons votre candidature aux recruteurs.

Pensez à venir avec votre CV actualisé et /ou le déposer sur votre espace personnel

-Découverte des offres du moment

-Echange avec un.e conseiller/ère sur l’offre en question

Si intérêt sur l’offre, présentation de votre candidature par le conseiller

