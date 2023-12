Des mots pour demain Nantes, 14 décembre 2023 17:00, Nantes.

2023-12-14

Horaire : 18:00 19:30

Gratuit : non Prix libre (En fonction de vos envies, de vos ressources, vous pouvez participer librement et ainsi contribuer à soutenir l’association La Turbine transition, à votre mesure) Merci ! Prix conseillé : entre 10 et 15 € par personne Sur inscription : helloasso.com

Un spectacle implicatif sur le rôle du langage dans les transitions sociétales. Carte blanche à la Turbine qui nous emmène le temps d’une soirée à la découverte des communs. Grâce à la lecture de textes artistiques et scientifiques, nous imaginerons ensemble comment dépasser la propriété privée pour relever les défis climatiques et sociaux qui nous attendent. Tout public à partir de 16 ans

Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://www.helloasso.com/associations/la-turbine-transition/evenements/des-mots-pour-demain-les-communs