Gueule d’Ours – Cie Remue-Ménage Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Gueule d’Ours – Cie Remue-Ménage Nantes, 10 décembre 2023, Nantes. 2023-12-10

Horaire : 17:30

Gratuit : oui Arts de la rue. C’est un merveilleux voyage dans le temps. Un spectacle féerique où de gigantesques ours blancs, accompagnés de leurs danseuses aériennes et de leurs acrobates, parcourent à la nuit tombée les rues de Nantes à la lueur des lanternes. Départ de la déambulation quartier Decré-Cathédrale. Dans le cadre du Voyage en hiver Centre-ville Nantes 44000 Le Voyage en hiver Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse . Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Nantes latitude longitude 47.215268, -1.5507251

