Chorale Y Birds x Le Voyage à Nantes Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 18:00

Gratuit : oui

Le Voyage en hiver s’associe à la chorale nantaise pop décalée Y Birds pour imaginer une chorale éphémère. Ce sont 100 Nantais, amateurs et passionnés de musique, qui proposent une expérience totalement feel good ! Enfants et adultes chanteront pour faire battre les c(h)œurs au rythme de la musique ! La chorale s’invitera dans des lieux insolites de l’espace public pour offrir des instants musicaux plein de peps allant du disco au rock, français et anglais. Samedi 25 novembre 2023 à 17h – Dans les douves du Château des ducs de Bretagne, lors de l’inauguration du Voyage en hiver – Avec la chorale Y Birds x Le Voyage à Nantes et la Green Line Marching Band Samedi 2 décembre 2023 à 18h – Île de Versailles + lieu surprise ! Samedi 9 décembre 2023 à 18h – Place Soil + lieu surprise ! Samedi 16 décembre 2023 à 18h – Muséum + lieu surprise ! Samedi 6 janvier 2024 à 18h – Musée d’art de Nantes + lieu surprise ! Durée : 30 min.Dans le cadre du Voyage en hiver (du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024)

Nantes 44000