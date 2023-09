La balade des ateliers de Chantenay – Sainte-Anne Nantes, 22 septembre 2023, Nantes.

2023-09-22

Horaire : 11:00 20:00

Gratuit : oui

23e édition. La Balade des ateliers de Chantenay – Sainte-Anne permet à des artistes et créateurs d’exposer dans des lieux variés : ateliers, galeries, commerces, particuliers… et à des baladeurs de découvrir des oeuvres en suivant un plan. Ouverture des ateliers d’artistes de Chantenay et Sainte-Anne les 22, 23 et 24 septembre 2023 de 11h à 20h. Retrouvez le plan-guide sur balade-des-ateliers.fr

Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100