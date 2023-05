Carnaval de Nantes 2023 Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Le Carnaval de Nantes est de retour en 2023 avec une édition spéciale pour fêter sa nomination au titre de Capitale Européenne des Carnavals ! Dimanche 2 avril 2023 : Défilé de jour Départ à 14h30 de la Place Foch. Parcours : Place Foch / Cours Saint-André / Quai Ceineray / Rue de l’Hotel de Ville / Rue du Général Leclerc de Hautecloque / Place Saint Pierre / Place Foch / Cours Saint-AndréSamedi 8 avril 2023 : Carnaval des enfantsde 14h à 17h sur le Cours St-AndréEnfants et parents sont invités à venir déguisés. Animations : pêche à l’épuisette, maquillages, contes, structure gonflable… Goûter offert aux enfants participants. Ambiance musicale : Bouskidou. Samedi 15 avril 2023 : Défilé de nuitDépart à 21h de la Place Foch. Parcours : Place Foch / Cours Saint-André / Quai Ceineray / Rue de l’Hotel de Ville / Rue du Général Leclerc de Hautecloque / Place Saint Pierre / Place Foch / Cours Saint-André Centre-ville Nantes 44000

