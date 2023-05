Festival DeuxMains, 1 avril 2023, Nantes.

2023-04-01 Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : non Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023

Grande vente d’objets de seconde main. 4000 m2 dédiés à la seconde main :Vêtements, vinyles, déco, mobilier, vélos, vaisselle,Mercerie et arts du fil,Articles et équipements de sport,Matériel informatique, smartphones et électroménager reconditionnés,Vêtements et matériel de puériculture,Plantes vertes,Grande braderie de maisons d’édition locales. Marché de la création :Mode responsable,Upcycling,Détournement d’objets. Animations :Ateliers créatifs : pour peindre, coudre, coller, assembler ou encore construire à partir de matériaux récup’.Initiation au Zéro déchet : bokashi, cuisson solaire, produits d’entretien…Réparation et upcycling : donner une seconde vie à son mobilier.Zythologie : voyage initiatique et sensoriel à la découverte de la bière. Concerts :Samedi : Zalm, l’orchestre de musique récup’ Dimanche : El Maout, l’artiste qui recycle les sons sur sa loop station pour vous faire danser.

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- https://ecossolies.fr/Le-festival-DeuxMains-2023