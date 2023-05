Les 20 ans de la Cerise, 31 mars 2023, Nantes.

2023-03-31 Exposition du 22 février au 22 avril 2023 pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque de la Manu :Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18hMercredi, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Horaire : 13:30 18:00

Gratuit : oui Tous publics Exposition du 22 février au 22 avril 2023 pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque de la Manu :Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18hMercredi, samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Maison Fumetti invite La Cerise pour célébrer les vingt ans de la maison d’édition ! Nous présenterons à la fois l’évolution et les coulisses d’un travail éditorial atypique et minutieux où chaque maquette est encore conçue à la main. De nombreux originaux d’auteurs tels que Jeremy Bastian, Charles Nogier, Guillaume Trouillard, etc. seront aussi exposés. Le vernissage ainsi qu’une rencontre avec Guillaume Trouillard, auteur et fondateur de la maison d’édition, sont prévus le mercredi 22 février 2023 à 18h. Et pour finir sur une touche de musique, le samedi 15 avril 2023 dès 18h, vous êtes toutes et tous conviés au concert dessiné d’Antoine et Guillaume Trouillard !

Nantes 44000

http://www.maisonfumetti.fr/ contact@maisonfumetti.fr https://www.maisonfumetti.fr/exposition-la-cerise/