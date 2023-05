Odysséa Nantes, 19 mars 2023, Nantes.

2023-03-19

Horaire : 08:00 14:00

Gratuit : non 5 KM COURSE 16,00 € 5 KM MARCHE 16,00 €10 KM COURSE Chronométrée 19,00 € 1 KM ENFANTS Je cours pour Maman 8,00 €

Cette manifestation sportive permet de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein. Une course de 10 km et une course/marche de 5 km sont organisées, ainsi qu’une course enfants, au profit des associations locales de lutte contre le cancer du sein.

Centre-ville Nantes 44000

0183965088 https://odyssea.info/