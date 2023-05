Session chantée – Festival Eurofonik Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Session chantée – Festival Eurofonik, 14 mars 2023, Nantes. 2023-03-14

Horaire : 18:30

Gratuit : oui Entrée libre. Dastum 44, antenne du réseau Dastum, est une association oeuvrant dans le champ du patrimoine de tradition orale : collecte, sauvegarde, transmission… Sa session chantée au bar Mon Oncle intègre, pour le mois de mars, la programmation du festival. Une belle occasion de découvrir, en toute convivialité, les chants traditionnels des répertoires de Loire-Atlantique ! Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023) Centre-ville Nantes 44100 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Adresse 16 Rue d'Alger Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Tarif Entrée libre. Lieu Ville Nantes

Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Session chantée – Festival Eurofonik 2023-03-14 was last modified: by Session chantée – Festival Eurofonik 14 mars 2023 Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique