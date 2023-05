Habitat participatif, 1 mars 2023, Nantes.

2023-03-01

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : oui Entrée libre tout public

Soirée découverte. L’habitat participatif a le vent en poupe ! L’association « L’Echo-habitants » et La Maison de l’Habitant vous invitent à découvrir de manière ludique et interactive les différentes facettes de l’habitat participatif. Le 1er mars, participez à une session de jeu et déroulez à plusieurs les étapes d’un projet en vous mettant en situation d’un groupe de futurs habitants et habitantes. L’habitat participatif est une démarche permettant à un groupe de citoyens de s’associer pour concevoir ensemble un projet d’habitat, associés ou non à un opérateur immobilier. Les futurs habitants participent à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces qui sont destinés à un usage commun. Ils construisent ou acquièrent un bâtiment destiné à leur habitation et en assurent la gestion ultérieure. L’habitat participatif désigne donc une pluralité de situations en matière d’habitat ! Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir vous mettre dans la peau d’un personnage et expérimenter les grands arbitrages auxquels sont confrontés les groupes tout au long de leur projet. Pas à pas, vous décidez ensemble des solutions à privilégier et faites face aux imprévus. Ce jeu permet aux participants de se familiariser et de mieux comprendre les enjeux, les étapes clés et les implications inhérentes à un projet d’habitat participatif : le type d’implantation, le degré de participation, les modes de transport, les espaces partagés, l’aspect écologique du projet, le style architectural, la vie collective… La soirée sera animée par l’association « L’Echo Habitant ». Inscription auprès de La Maison de l’Habitant : 02 40 89 30 15

Île de Nantes Nantes 44200

02 40 89 33 69 https://www.ecossolies.fr/-Le-Solilab- 0240893015 https://www.adil44.fr