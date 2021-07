Nantes 1Kubator Nantes Loire-Atlantique, Nantes 1Kubator recrute ses nouvelles startups 1Kubator Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

1Kubator recrute ses nouvelles startups 1Kubator Nantes, 4 septembre 2021 00:00, Nantes. Dimanche 5 septembre, 00h00 Déposer son projet sur www.1kubator.com 1Kubator recherche sa nouvelle promotion d’entrepreneurs, partout en France. http://www.1Kubator.comeprendre depuis longtemps mais vous n’osez pas passer à l’action ? Le réseau 1Kubator vous accompagne, vous finance et sécurise votre parcours d’entrepreneur pour vous aider à créer le projet de votre vie ! ? – 10 mois minimum d’accompagnement ?

– 70 heures de coaching individuel ?

– 90 ateliers pour développer votre business ?

⚡️ Alors, prêt pour un nouveau challenge aux côtés du 1er réseau d'innovation francophone ? ? C'est le moment de vous lancer en proposant votre projet sur www.1Kubator.com avant le 5 septembre prochain.

