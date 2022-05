1Kokorico : Le petit-dej des porteurs·euses de projets nantais·e·s 1Kubator Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le 1er mardi de chaque mois, c'est l'1Kokorico chez 1Kubator : le rendez-vous matinal des porteurs et porteuses de projet numérique.

Tu as envie d'entreprendre ? Tu as une idée ou un projet en tête ? Nous te proposons de rencontrer notre équipe afin d'en savoir plus sur nos programmes d'accompagnement et de t'aiguiller sur ton projet !

En effet, le 1er mardi de chaque mois, c'est l'1Kokorico chez 1Kubator : le rendez-vous matinal des porteurs et porteuses de projet numérique.

Au programme :

– Rencontre avec l’équipe 1Kubator Nantes

– Présentation de nos programmes

– Rendez-vous individuel sous forme de speed mentoring pour challenger ton projet

– Et un petit-déjeuner ensemble

L'inscription est obligatoire sur : http://bit.ly/1kokorico

1Kubator Nantes
20 rue des olivettes
44000 Nantes
mardi 6 octobre 2020 – 09h00 à 10h30

