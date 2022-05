1Kokorico : Challenge ton idée de startup 1Kubator Nantes, 1 septembre 2020 09:00, Nantes.

Mardi 1 septembre 2020, 09h00 Sur place Entrée sur inscription https://airtable.com/shrGsLzYP0lZmxHCp

Viens tester ton idée de startup lors du rendez-vous matinal des porteurs et porteuses de projet.

Tu as eu une idée de startup pendant les vacances ? Nostalgique de reprendre le travail ? Envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale ?

? Viens faire ta rentrée lors de l’1Kokorico chez 1Kubator le mardi 1septembre de 9h à 12h : le rendez-vous matinal des porteurs et porteuses de projet.

? Mais pour cette rentrée, on a décidé de faire les choses différemment avec un 1Kokorico spécial cahiers de vacances. Nous te proposons de rencontrer notre équipe afin d’en savoir plus sur nos programmes d’accompagnement et avoir la possibilité de tester ton idée.

? Lors de cette matinée, tu pourras clarifier ton projet et ta problématique avec des expert·e·s qualifié·e·s. En effet, grâce à un atelier Lean Canva et à des sessions de speed mentoring, tu pourras te focaliser sur l’essentiel et donc établir une solution claire.

Peu importe l’état d’avancement de ton projet, l’objectif est d’obtenir du feed-back instantané. Alors quoi de mieux pour se lancer à la rentrée ?

Au programme :

1️⃣ 9h – Rencontre avec l’équipe 1Kubator Nantes

2️⃣ 9h20 – Présentation de nos programmes

3️⃣ 9h40 – Atelier Lean Canva

4️⃣ 11h – Sessions de mentoring

Psst : tu n’as rien à apporter, on s’occupe du café et des croissants !

1Kubator Nantes 20 rue des olivettes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

mardi 1er septembre 2020 – 09h00 à 12h00