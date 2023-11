APC CATCH STUDIO JENNY, 7 janvier 2024, NANTERRE.

APC CATCH STUDIO JENNY. Un spectacle à la date du 2024-01-07 à 17:00 (2023-12-10 au ). Tarif : 20.0 à 27.0 euros.

L’équipe de l’APC est heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison ! Une année de plus à vos côtés pour célébrer le catch français et international Au programme, 6 shows qui comme à leur habitude vont enflammer le studio Jenny ! Calendrier – Saison 2023/2024 à 17h. Dimanche 8 octobre 2023Dimanche 10 décembre 2023Dimanche 7 janvier 2024Dimanche 17 mars 2024Dimanche 14 avril 2024Dimanche 7 juillet 2024 + de deux heures de shows exceptionnel Nous vous attendons tous dans le temple du catch français pour des moments inoubliables aux cotés des plus grands catcheurs français toutes générations confondues ! On vous accueillera tous à bras ouverts !

STUDIO JENNY NANTERRE 1, avenue Jenny 9200

