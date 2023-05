SHOW DE CATCH INTERNATIONAL STUDIO JENNY, 9 juillet 2023, ticketsvenue_address.

SHOW DE CATCH INTERNATIONAL STUDIO JENNY. Un spectacle à la date du 2023-07-09 à 17:00 (2023-07-09 au ). Tarif : 20.0 à 27.0 euros.

SHOW DE CATCH INTERNATIONALL’APC vous remercie pour votre confiance et votre engouement et a hâte de commencer une nouvelle saison à vos côtés ! Aujourd’hui l’APC vous dévoile, comme chaque année son calendrier, organisés au Studio Jenny – Le Temple du Catch en France De nouveaux noms vont arriver, des nouvelles histoires vont commencer, des rivalités vont continuer, de nouveaux combattants vont s’affronter… Calendrier – Saison 2022/2023 à 17h Dimanche 9 octobre 2022 Dimanche 11 décembre 2022 Dimanche 8 janvier 2023 Dimanche 12 mars 2023 Dimanche 16 avril 2023 Dimanche 9 juillet 2023 + de deux heures de shows exceptionnel Nous comptons tous sur vous pour être au rendez-vous pour ces galas qui s’annoncent d’ores et déjà titanesque ! On vous accueillera tous à bras ouverts !

STUDIO JENNY NANTERRE 1, avenue Jenny 9200

20.0

