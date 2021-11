« Sur les traces de mon oncle résistant » Une conférence de Stéphanie Trouillard Préfecture des Hauts-de-Seine, 8 décembre 2021 18:30, Nanterre.

Mercredi 8 décembre, 18h30 Sur place Gratuit sur inscription reservation@mont-valerien.fr, 0147284635, https://www.facebook.com/events/1224289551405153

Le mémorial du Mont-Valérien a l’honneur de recevoir Stéphanie Trouillard lors de son prochain rendez-vous, le mercredi 8 décembre à 18h30, autour de son enquête sur son « Oncle résistant de l’ombre ».

12 juillet 1944. Des rafales de mitraillettes brisent le silence de l’aube dans une ferme du Morbihan. André Gondet, 23 ans, s’écroule sous les balles au milieu de ses camarades résistants. Ce sanglant épisode marque les habitants des environs au fer rouge. Dans la famille Gondet, la douleur serre la gorge et scelle les lèvres. La souffrance est aussi vive que silencieuse. Soixante-dix ans plus tard, André n’est plus qu’un nom sur un monument aux morts. De lui, il reste seulement un portrait dans un vieux cadre accroché sur un mur de la maison familiale. Une photo qui finit par attirer le regard et la curiosité de l’une de ses petites nièces. Qui était cet homme dont son grand père ne prononçait pas le nom? Quel était son combat? Par quoi était-il animé ?

Un témoignage précieux de Stéphanie Trouillard sur le travail de recherches dans les archives et dans la mémoire intime et familiale.

L’intervenante

Journaliste pour France 24, Stéphanie Trouillard s’est spécialisée dans l’histoire de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment réalisé en 2017 un webdocumentaire « Si je reviens un jour » les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, l’histoire d’une jeune lycéenne parisienne déportée à Auschwitz, aujourd’hui adapté en bande-dessinée (Des Ronds dans l’O). L’ouvrage « Mon oncle de l’ombre. Enquête sur un maquisard breton » a été publié en 2018 aux éditions Skol Vreizh.

