S’émanciper du passé ou s’émanciper par le passé | Une conférence de Sébastien Ledoux Préfecture des Hauts-de-Seine, 25 mars 2020 18:30, Nanterre.

Sébastien Ledoux, docteur en histoire contemporaine et auteur de l’ouvrage Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire (Ed. CNRS) interviendra le mercredi 25 mars à la Préfecture de Nanterre.

Cette conférence d’ouverture de cette 4ème édition portera sur le sujet « S’émanciper du passé ou s’émanciper par le passé ».

« Agir sur le passé »

Le tournant mémorial de la fin du 20ème siècle a instauré un « agir sur le passé » saisi dans ses violences extrêmes, sous des formes multiples : lois, commémorations, lieux de mémoires, procès, commissions, enseignement, etc. La fonction réparatrice et préventive attribuée ainsi au passé pose en de nouveaux termes la place auparavant perçue comme émancipatrice de l’oubli.

Le devoir de mémoire. Une formule au centre de la reconfiguration des politiques nationales du passé

Cette conférence présentera et interrogera ces mutations des rapports au temps de nos sociétés contemporaines. Elle permettra, à travers la présentation de la formule « devoir de mémoire », de revenir sur la genèse de cette expression, ses multiples usages, son rapport éminemment politique et sociétal, ses évolutions, son insertion dans le cadre pédagogique et législatif, ses appropriations mais également ses critiques.

L’intervenant :

Sébastien Ledoux est docteur en histoire contemporaine, chercheur à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Enseignant à Science Po Paris, il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications dont Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire, aux éditions CNRS (2016) et, à paraître, La nation en récit, aux éditions Belin (2020). Sébastien Ledoux travaille actuellement sur le projet de recherche « Mémoires et mises en récit des attentats de janvier et novembre 2015 dans le monde scolaire » (Paris 1) en partenariat avec le Programme 13-Novembre, CNRS-Inserm-Hésam.

