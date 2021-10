« S’émanciper du passé ou s’émanciper par le passé » par Sébastien Ledoux Préfecture des Hauts-de-Seine, 10 novembre 2021 18:30, Nanterre.

Mercredi 10 novembre, 18h30

Le Mont-Valérien vous donne rendez-vous le 10 novembre dès 18h30, veille de la journée d’hommage national du 11 novembre, pour échanger autour de la formule “Devoir de mémoire” avec Sébastien Ledoux.

MERCREDI 10 / 11 À 18h30 | CONFÉRENCE

« S’émanciper du passé ou s’émanciper par le passé »

Par Sébastien Ledoux

Le tournant mémoriel de la fin du 20e siècle a instauré un « agir sur le passé » saisi dans ses violences extrêmes qui a pris des formes multiples : lois, commémorations, lieux de mémoires, monuments, procès, commissions, enseignement, etc. La fonction réparatrice et préventive attribuée ainsi au passé pose en de nouveaux termes la place auparavant perçue comme émancipatrice de l’oubli.

“Une analyse brillante de notre rapport au passé, sa présence dans notre présent et la plasticité de la mémoire”

Sébastien Ledoux reviendra sur la genèse de l’expression « devoir de mémoire », ses multiples usages, son rapport profondément politique et sociétal, ses évolutions, ses appropriations mais également ses critiques.

Cette intervention s’inscrira dans l’actualité commémorative du Mont-Valérien et permettra à Sébastien Ledoux, historien spécialiste des questions mémorielles en France, de présenter le cadre de référence institutionnel et narratif de la date symbolique du 11 novembre et de l’inhumation du dernier compagnon de la Libération au sein de la crypte du mémorial de la France combattante.

L’INTERVENANT

Sébastien Ledoux est docteur en histoire contemporaine, chercheur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Également enseignant à Science Po Paris, il est l’auteur de nombreux ouvrages et publications dont “Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire”, aux éditions CNRS (réédité en sept. 2021 format poche) et “La nation en récit” aux éditions Belin (2021).

Gratuit sur inscription

Préfecture des Hauts-de-Seine | 167 avenue Joliot Curie 92000 Nanterre

Conférence également retransmise en ligne sur Zoom, sur inscription

Informations COVID-19 | Accès sur présentation du pass sanitaire

Préfecture des Hauts-de-Seine 167 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie Nanterre 92000

