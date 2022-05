Le monument aux fusillés du Mont-Valérien | Conférence de Pascal Convert Préfecture des Hauts-de-Seine, 9 octobre 2019 18:30, Nanterre.

Pascal Convert, plasticien, auteur du monument aux fusillés du Mont-Valérien interviendra le mercredi 9 octobre dans le cadre des « Rendez-Vous du Mont-Valérien » pour une conférence consacrée au travail artistique dans la transmission de l’Histoire, ses complexités et sa nécessité.

Le 12 juin 1997, Robert Badinter propose une loi à l’Assemblée nationale relative à « l’édification d’un Monument au Mont Valérien portant le nom des résistants et des otages fusillés dans les lieux de 1940 à 1944 ». En 2003, le monument représenté en forme de moule de cloche est inauguré sur le parcours du souvenir. Il reprend par date d’exécution – de 1941 à 1944 – les fusillés résistants condamnés à mort et otages du Mont Valérien. Sur le socle, la dédicace mentionne « Aux résistants et otages fusillés au Mont Valérien par les troupes nazies et à tous ceux qui n’ont pas été identifiés ».

Le monument aux fusillés, œuvre de Pascal Convert, marque un premier hommage rendu nominativement et individuellement à ces hommes fusillés au Mont-Valérien parce que résistants condamnés à mort ou otages. Il illustre la volonté de valoriser les parcours individuels, complexes et divers, qui disent et expliquent la grande Histoire.

Ce sera l’objet de cette conférence, qui reviendra sur le travail de mémoire artistique mené par Pascal Convert, ses réflexions et ses questionnements pour rendre hommage et incarner les parcours d’engagements et les politiques de persécutions racistes mises en œuvre par l’occupant allemand.

Pascal Convert « Sculpteur de mémoire »

Né en 1957, Pascal Convert est plasticien (sculpture, installation et vidéo) et auteur de films documentaires. En 1989, il est pensionnaire à la Villa Médicis. La question de la mémoire et de l’oubli est au cœur de son travail. Auteur du monument aux fusillés du Mont-Valérien, il réalisa également des sculptures artistiques et des films documentaires portant sur la Résistance et plus particulièrement sur ses personnages oubliés, méconnus dont Joseph Epstein, chef des FTPF d’Île-de-France, fusillé au Mont-Valérien en avril 1944. Sa passion pour l’Histoire l’amènera notamment à réaliser un travail artistique et mémoriel en Afghanistan sur les traces des Bouddhas de Bâmiyân.

Préfecture des Hauts-de-Seine 167 avenue Frédéric et Irène Joliot Curie Nanterre 92000 Nanterre Quartier de l’Université Hauts-de-Seine

