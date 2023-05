Parad(e)s Festival des Arts de la Rue – Nanterre Nanterre, 2 juin 2023 17:00, .

2 au 4 Juin à Nanterre Parad(e)s, Festival des Arts de la Rue -entièrement gratuit invite petits et grands à découvrir du cirque, de la danse, des concerts, des bals, du théâtre, de la marionnette. 2 – 4 juin 1

Rendez-vous les 2, 3 et 4 juin 2023 pour la 33eme édition de Parade(s), festival des arts de la rue.

Porté par la ville de Nanterre, le festival Parade(s) est le rendez-vous incontournable des arts de la rue en Ile-de-France. Entièrement gratuit, Parade(s) revient avec une programmation de spectacles de cirque, théâtre, musique, danse, marionnettes, bals, installations participatives et performances visuelles… pour transformer les rues du centre-ville.

Cette année, Parade(s) accueille Nuit Blanche. Cet évènement majeur de la vie culturelle de la Métropole du Grand Paris est imaginé avec Les Noctambules, école et fabrique de cirque a Nanterre. Au programme : cirque, mapping, concert et surprises. Une soirée unique a ne pas rater !

Enfin, le festival Parade(s) colore sa programmation au croisement des arts et du sport pour annoncer les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le festival s’adresse a tous les publics dès le plus jeune âge avec des ateliers, des spectacles imaginés spécialement pour les enfants.

Pour un festival plus accessible construit avec la mission handicap de Nanterre :Accueil en Langue des Signes Française sur le point d’accueil au Parc des Anciennes-Mairies. Accès Personne a Mobilité Réduite : Des places sont réservées aux fauteuils sur les lieux de spectacles. Les souffleurs d’images permettent aux personnes malvoyantes d’assister a des spectacles en leur soufflant à l’oreille des éléments qui leur sont invisibles.

A découvrir sans modération ! 40 compagnies plus de 120 représentations, une dizaine de créations, une place importante réservée aux amateurs.

Ce Festival est finance par la ville de Nanterre avec le soutien de la Region ile de France, le département des Hauts de Seine, la Métropole du Grand Paris, la SACD et Télérama.

Nanterre Parc des anciennes mairies Quartier du Centre Nanterre 92000 Hauts-de-Seine