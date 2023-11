JULIE BERTIN & LEA GIRARDET Libre Arbitre MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE, 15 mars 2024, NANTERRE.

JULIE BERTIN & LEA GIRARDET Libre Arbitre MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

VILLE DE NANTERRE (1-1053822 ; 2-1053823 ; 3-1053824 ; 1-1-1079602) présente : ce spectacle. Médaillée d’or sur 800 m, l’athlète se révèle trop forte, trop rapide, trop performante pour être acceptée femme comme les autres. On cartographie ses chromosomes, on interroge son identité sexuelle, les instances du sport lui imposent la chimie contre sa nature, le tribunal des corps lui dénie le droit d’être qui elle est. Quelle est sa liberté, qui sont ses arbitres ? Une pièce émouvante et combative sur la place des femmes dans la société des hommes.Réservation PMR : 01 41 37 94 20

MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE NANTERRE 8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES Hauts-de-Seine

