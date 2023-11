Souad Massi MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE, 2 février 2024, NANTERRE.

Souad Massi MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

(PLATESV-R-2019-000706) présente ce spectacle. SOUAD MASSI Considérée comme l’une des plus belles voix féminines d’Afrique du Nord, Souad Massi, chanteuse d’origine algérienne, sera en concert à l’Escale à l’occasion de la sortie de son dernier album, Sequana. Sequana est le dixième album de Souad Massi, chanteuse, auteure et compositrice franco-algérienne. Habituellement reconnue pour sa musique folk et chaâbi, sa palette de couleurs sonores s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes, le Brésil, parfois le rock. Souad a totalement renouvelé l’équipe qui l’accompagne, ouvrant ainsi un nouveau chapitre à une carrière commencée dans les années 1990 et marqué par un départ de l’Algérie pour la France. Informations pratiques :Pour un meilleur accueil des personnes à mobilité réduite, merci de prévenir à l’avance la billetterie de votre venue, heure d’arrivée conseillée 30 minutes avant le début du spectacle, parking à proximité de la salle, transports en commun…) Réservation PMR : 01.64.52.10.95 Souad Massi

MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE NANTERRE 8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES Hauts-de-Seine

