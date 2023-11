Wati Watia Zorey Band Lagon noir – Soirée Africolor MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE, 16 décembre 2023, NANTERRE.

Wati Watia Zorey Band Lagon noir – Soirée Africolor MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

VILLE DE NANTERRE (1-1053822 ; 2-1053823 ; 3-1053824 ; 1-1-1079602) présente : ce spectacle. Wati Watia Zorey Band À la naissance du Wati Watya Zorey Band, il y a la rencontre entre deux insaisissables sur l’île de la Réunion : la guitariste et chanteuse Marjolaine Karlin, plutôt électrique, et la voix unique de Rosemary Standley, du groupe Moriarty. La fusion de leurs univers s’est faite autour du poète réunionnais légendaire et maudit Alain Péters. Il y a de la mélancolie déchirante et des esprits puissants dans la « créolité imaginaire » de Wati Watya, un maloya qui touche, sur certaines franges, aux fantômes du bayou.Réservation PMR : 01 41 37 94 20

MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE NANTERRE 8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES Hauts-de-Seine

