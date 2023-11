Keziah Jones MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE, 10 novembre 2023, NANTERRE.

Keziah Jones MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le Forum présente KEZIAH JONES Difficile de croire que ce Nigérian d’origine a été découvert dans le métro… Et pourtant ! Virtuose de la guitare, Keziah Jones est repéré au début des années 90 alors qu’il joue dans le métro parisien. Très influencé par le funk de Prince, il parcourt le monde depuis trois décennies, livrant régulièrement des albums, tels d’éclectiques cartes postales. De studios en scènes de festivals, le natif de Lagos a sans cesse affiné son style unique. Né en 1968 à Lagos au Nigeria, après avoir passé un temps dans la région de Constantine en Algérie avec son oncle, Keziah est envoyé par son père en Angleterre pour faire ses études. C’est ainsi qu’à l’âge de 8 ans seulement, le jeune garçon est séparé de sa famille pour rejoindre la Public School de Londres. Dans la capitale anglaise, le Nigérian découvre sa passion pour la musique. Il apprend le piano en autodidacte à l’âge de 13 ans et se révèle être doué dans ce domaine. Trois ans plus tard, il décide d’apprendre à jouer d’un autre instrument : la guitare. Petit à petit, il se met à composer ses propres textes et à les interpréter. Il crée un nouveau style musical, mélange de funk, blues, folk et soul, qu’il nomme le BluFunk. Keziah Jones

Votre billet est ici

MAISON DE LA MUSIQUE – NANTERRE NANTERRE 8 RUE DES ANCIENNES MAIRIES Hauts-de-Seine

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici