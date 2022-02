Nantaises de caractère Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. Animation chantée avec les chanteurs et musiciens de Dastum 44. Personnages réels ou de fiction, de la duchesse Anne aux soeurs Amadou, de la fille du geôlier à celle qui « fait l’herbe reverdir », qui sont les Nantaises de caractère si présentes dans les chansons traditionnelles ? Une barbière amoureuse, une jardinière rusée, une aventurière qui délivre son amant… et des filles par dizaines, venez les retrouver dans des mélodies et des textes à découvrir ou redécouvrir. Par les chanteurs et musiciens de Dastum 44.Durée : 45 mn. Animation proposée par l’association Dastum 44 qui collecte et valorise le patrimoine oral traditionnel. En lien avec l’exposition « Être femme : parcours dans les archives ». Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

