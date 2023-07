Visite commentée du bourg médiéval de Nant Nant, 12 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Au coeur de la vallée de la Dourbie, Nant est un bourg pittoresque qui s’est développé grâce à l’implantation d’une abbaye bénédictine dès le X°s..

2 EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



In the heart of the Dourbie valley, Nant is a picturesque village that developed thanks to the establishment of a Benedictine abbey in the 10th century.

En el corazón del valle de la Dourbie, Nant es un pintoresco pueblo que se desarrolló gracias al establecimiento de una abadía benedictina en el siglo X.

Nant liegt im Herzen des Dourbie-Tals und ist ein malerischer Marktflecken, der sich dank der Ansiedlung einer Benediktinerabtei seit dem X. Jahrhundert entwickelt hat.

