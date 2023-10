Randu’Roc Nantais Nant, 19 novembre 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Cette année, pour la deuxième édition du Randu’Roc nantais, le club vous propose deux différentes façons de vivre cet évènement : une boucle Randuro de 32km et une randonnée familiale de 10km.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . 10 EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



This year, for the second edition of the Randu-Roc Nantais, the club offers two different ways to experience this event: a 32km Randuro loop and a 10km family hike

Este año, para el segundo Randu-Roc Nantais, el club ofrece dos formas diferentes de vivir el evento: un bucle Randuro de 32 km y una caminata familiar de 10 km

Dieses Jahr, bei der zweiten Ausgabe des Randu?Roc nantais, bietet Ihnen der Club zwei verschiedene Arten an, dieses Ereignis zu erleben: eine 32km lange Randuro-Runde und eine 10km lange Familienwanderung

