Festival des Hospitaliers Nant, 28 octobre 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Festival des Hospitaliers, un trail grandeur nature en Aveyron !

Au départ de Nant, le Festival des Hospitaliers est un trail de 75 kilomètres (30 km ou 14 km, suivant votre envie) entre la vallée de la Dourbie et le causse du Larzac..

2023-10-28 fin : 2023-10-29 . .

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Festival des Hospitaliers, a nature trail in Aveyron!

Leaving from Nant, the Festival des Hospitaliers is a 75-kilometer trail (30 km or 14 km, depending on your preference) between the Dourbie valley and the Larzac plateau.

Festival des Hospitaliers, ¡un sendero natural en Aveyron!

Partiendo de Nant, el Festival des Hospitaliers es un sendero de 75 km (30 km o 14 km, según prefiera) entre el valle de la Dourbie y la causse de Larzac.

Festival des Hospitaliers, ein Trail in Naturgröße im Aveyron!

Das Festival des Hospitaliers startet in Nant und ist ein 75 km langer Trail (30 km oder 14 km, je nach Lust und Laune) zwischen dem Tal der Dourbie und der Causse du Larzac.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes