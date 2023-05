Festival « Un film, un jardin », 3 août 2023, Nant.

2ème édition d’un festival qui propose de voir ou revoir les classiques du cinéma international en 16 mm Jean-Marc Barr parrain du Festival..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . .

Nant 12230 Aveyron Occitanie



2nd edition of a festival that offers to see or review the classics of international cinema in 16 mm Jean-Marc Barr sponsor of the Festival.

2ª edición de un festival que propone ver o volver a ver los clásicos del cine internacional en 16 mm Jean-Marc Barr padrino del Festival.

2. Ausgabe eines Festivals, bei dem man die Klassiker des internationalen Kinos auf 16 mm sehen oder wiedersehen kann Jean-Marc Barr ist Schirmherr des Festivals.

