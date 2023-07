Randonnée « Roc-Aligot » Nant, 10 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Depuis le Roc Nantais situé sur le Causse Bégon, une soirée rythmée entre randonnée et dégustation de spécialités locales..

2023-07-10 fin : 2023-07-10 . 30 EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



From the Roc Nantais located on the Causse Bégon, an evening of hiking and tasting of local specialties.

Desde el Roc Nantais, en el Causse Bégon, una tarde de senderismo y degustación de especialidades locales.

Von dem auf dem Causse Bégon gelegenen Roc Nantais aus, ein rhythmischer Abend zwischen Wanderung und Verkostung lokaler Spezialitäten.

