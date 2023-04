Randonnée « Observons les vautours des grands causses », 2 juillet 2023, Nant.

Entre gorges et falaises des Cévennes et du Parc Régional des Grands Causses, partons à la découverte des vautours et regardons les évoluer dans leur milieu naturel..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . 20 EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Between the gorges and cliffs of the Cevennes and the Regional Park of the Grands Causses, let’s discover the vultures and watch them evolve in their natural environment.

Entre gargantas y acantilados de las Cevenas y el Parque Regional de Grands Causses, descubramos a los buitres y veámoslos evolucionar en su entorno natural.

Zwischen den Schluchten und Felsen der Cevennen und des Regionalparks Grands Causses können wir Geier entdecken und beobachten, wie sie sich in ihrem natürlichen Lebensraum entwickeln.

Mise à jour le 2022-11-16 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES