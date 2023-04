Fête de la musique en Terrasse Nant Catégories d’Évènement: Aveyron

Nant

Fête de la musique en Terrasse, 24 juin 2023, Nant. Terrasse musicale animée par le Groupe Mama Said de la Cie La brebis égarée.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Musical terrace animated by the Mama Said Group of the Cie La brebis égarée Terraza musical con el grupo Mama Said de la Cie La brebis égarée Musikalische Terrasse, die von der Gruppe Mama Said der Cie La brebis égarée gestaltet wird Mise à jour le 2023-03-14 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES

