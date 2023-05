Mara-Mara en concert, 29 mai 2023, Nant.

Trio est né sous la protection des montagnes Basques, Mara-Mara est formé par Maia Iribarne-Olhagarai (chant), Paul Couvreur (Guitare et chant) et Georges Storey (Contrebasse)..

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 . EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Trio born under the protection of the Basque mountains, Mara-Mara is formed by Maia Iribarne-Olhagarai (vocals), Paul Couvreur (Guitar and vocals) and Georges Storey (Double bass).

Trío nacido al amparo de las montañas vascas, Mara-Mara está formado por Maia Iribarne-Olhagarai (voz), Paul Couvreur (guitarra y voz) y Georges Storey (contrabajo).

Das Trio wurde unter dem Schutz der baskischen Berge geboren. Mara-Mara besteht aus Maia Iribarne-Olhagarai (Gesang), Paul Couvreur (Gitarre und Gesang) und Georges Storey (Kontrabass).

Mise à jour le 2023-04-21 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES