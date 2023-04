Journées Européennes des Moulins, 20 mai 2023, Nant.

Chapelle des Pénitents, Expositions des Maquettes de Moulins de M. Louis GILLET. Depuis octobre 2015 l’Association Nant Nature et Patrimoine propose à Nant une exposition permanente des maquettes de moulins de la collection de M. Louis Gillet..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-21 . EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Chapelle des Pénitents, Exhibitions of the models of mills of Mr. Louis GILLET. Since October 2015 the Association Nant Nature et Patrimoine proposes in Nant a permanent exhibition of mill models from the collection of Mr. Louis Gillet.

Chapelle des Pénitents, Exposición de los modelos de molino de M. Louis GILLET. Desde octubre de 2015, la Asociación de Naturaleza y Patrimonio de Nant ofrece en Nant una exposición permanente de maquetas de molinos de la colección del Sr. Louis Gillet.

Chapelle des Pénitents, Ausstellungen der Mühlenmodelle von M. Louis GILLET. Seit Oktober 2015 bietet der Verein Nant Nature et Patrimoine in Nant eine Dauerausstellung von Mühlenmodellen aus der Sammlung von M. Louis Gillet.

Mise à jour le 2022-11-16 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES