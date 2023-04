Marché traditionnel, 11 avril 2023, Nant.

Marché traditionnel tous les mardis matins sur la Place du Claux de 08h à 13h.

2023-04-11 à ; fin : 2023-04-11 . EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Traditional market every Tuesday morning on the Place du Claux from 8 am to 1 pm

Mercado tradicional todos los martes por la mañana en la Place du Claux de 8 a 13 horas

Traditioneller Markt jeden Dienstagmorgen auf dem Place du Claux von 08:00 bis 13:00 Uhr

