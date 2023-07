Visite itinérante dans les Gorges de la Dourbie Nant, 12 juillet 2023, Nant.

Nant,Aveyron

Moins connue, mais aussi impressionnante que ses sœurs du Tarn et de la Jonte, nous allons remonter ensemble le temps et le courant de la Dourbie..

fin : . 15 EUR.

Nant 12230 Aveyron Occitanie



Less well known, but just as impressive as its sisters on the Tarn and Jonte rivers, we’re going back in time together to follow the current of the Dourbie.

Menos conocido, pero igual de impresionante que sus hermanas de los ríos Tarn y Jonte, vamos a retroceder juntos en el tiempo para seguir la corriente de la Dourbie.

Weniger bekannt, aber genauso beeindruckend wie seine Geschwister Tarn und Jonte, werden wir gemeinsam die Zeit und den Strom der Dourbie zurückdrehen.

