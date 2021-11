Tailhac La Grange à Palabres Haute-Loire, Tailhac Nanouk l’Esquimau La Grange à Palabres Tailhac Catégories d’évènement: Haute-Loire

le vendredi 5 novembre à 20:30

Le premier grand documentaire de l’histoire du cinéma. Présenté au public en 1922, ce film illustre la vie quotidienne des Inuits en Arctique. Empli de ténacité et d’énergie, il nous dévoile cette vie à la fois simple et dure, heureuse et guerrière au rythme de l’été et de l’hiver. Pour ses nouvelles explorations, le duo Hors des Sentiers Battus choisit de transmettre le cinéma en imaginant une musique singulière composée pour le film. La création musicale de « Nanouk l’esquimau » vous transporte en terre hostile, à la croisée d’immensités de glace et à la rencontre de l’humanité du peuple Inuit…

Prix libre ou adhésion

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:00:00

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T22:00:00

