.Tout public. gratuit Gratuit ! Tous les vendredis & samedis, quand il n’y a pas de concert ni d’animation, le HL se transforme en gros dancefloor avec nos djs préférées ! Afin de donner plus de visibilité aux femmes, nous avons fait le choix politique de ne programmer que des djs femmes ou se considérant comme telles. Et puis c’est gratuit ! ▬▬▬▬▬▬ Nannä Volta(DJ SET). Organisatrice d’événements queer inclusifs depuis plusieurs années, avec le collectif Discoquette qu’elle a rejoint récemment, mais aussi au Grand Podium de la Pride de Paris, ou encore en tant que directrice de la Java, Nannä Volta pousse son inspiration et son engagement toujours plus loin. Férue de musique, c’est une artiste polyvalente et magnétique qui cherche à faire partager à tou.te.s son énergie par des sons solaires et dansants tantôt italo/nu disco, tantôt indie dance, voire même carrément pop. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

