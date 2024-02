Na’Ni et puis un jour tu vis Le Bijou Toulouse, jeudi 8 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T21:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-09T21:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

Le Bijou vous propose un voyage, un spectacle théâtral jubilatoire mêlant humour, danse et musique. Entre l’Italie et la France, Na’Ni chante ses racines, transcende les croyances, et partage son parcours.

Un spectacle qui résonne avec le désir de liberté, d’épanouissement, et d’élégance sauvage.

Préserver sa propre flamme pour percevoir qui nous sommes, ce n’est jamais gagné, mais avec Na’Ni, il y a tout à gagner.

Un récit vibrant et inspirant à ne pas manquer !

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d'Espagne Haute-Garonne Occitanie https://www.le-bijou.net/nanilavie

théâtre musical