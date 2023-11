Bun Hay Mean – Tous Ego – Tournée SALLE POIREL, 8 février 2024, NANCY.

Bun Hay Mean – Tous Ego – Tournée SALLE POIREL. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 29.0 à 39.0 euros.

CORNOLTI PRODUCTION EN ACCORD AVEC TCHOLELE présente ce spectacle Bun Hay Mean (pas de titre pour l’heure juste Nouveau Spectacle) Après le succès de ses deux premiers spectacles, Chinois Marrant et Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, l’humoriste Bun Hay Mean revient avec un troisième stand up ! Au programme : transgressions, provocations et punchlines hilarantes ! Un retour aux sources annoncé. Bun Hay Mean

SALLE POIREL NANCY 3 rue Victor Poirel Meurthe-et-Moselle

