Caroline Estremo – J’aime les Gens (Tournée) SALLE POIREL, 23 décembre 2023, NANCY.

Caroline Estremo – J’aime les Gens (Tournée) SALLE POIREL. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 20:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 22.0 à 32.0 euros.

NG PRODUCTIONS Lic. PLATESV-D-2020-001434 en accord avec HOUPETTE GIRL PRODUCTION présente ce spectacle. « Infirmière Sa Mère ! » Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie aux gens de venir me voir sur scène. Et c’est Là que j’ai paniqué. J’ai regardé ma femme qui m’a dit » Débrouille-toi « , puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit » De toute façon tu ne m’écoutes jamais « . Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois encore me dire : » Infirmière aux Urgences .. tu es sûre de toi meuf ? Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer à… À quoi ? Accrochez-vous, je vous raconte Infirmière sa mère ou l’histoire d’une monumentale claque in my face. Prêts ? Oui ?!…Parce que moi je ne l’étais pas ! Caroline Estremo Caroline Estremo est infirmière aux urgences de Toulouse depuis 8 ans. Elle a ému la toile en 2016 en postant sur les réseaux une vidéo à chaud sur ses conditions de travail et les difficultés de l’hôpital public. En 2017, elle publie son 1er livre sur les réalités de son quotidien. Vendu à 20 000 exemplaires #infirmière est aujourd’hui un incontournable des étudiant(e)s infirmier(e)s. « Parce que quand on rit on est plus beau que quand on pleure », c’est avec son one woman show « Infirmière Sa Mère » qu’elle persiste et signe sa déclaration d’humour et d’amour aux soignants. Paroles de spectateurs/trices -Brillantissime Génialissime 10/10 Merci pour cette soirée d’hier soir, rigolade intensive du début à la fin, à en avoir mal aux zygomatiques. Ça fait du bien de pouvoir rire de notre métier et surtout de se sentir bien moins seule à le faire ! Allier humour et message d’espoirs de force et de courage à nous les soignants simplement merci. -Un pur bonheur 10/10 Un excellent spectacle , 1h30 de rires sur les différentes expériences de l’infirmière « urgentiste ». Les soignants revivront leurs moments à travers les siens, les non-initiés , ou « moldus » ne seront pas en reste ! À voir absolument pour passer un excellent moment sans temps mort ! Bout de femme à ne pas rater 10/10 Notre petite « Florence Foresti des infirmières », une future grande, hyper énergique, tellement réaliste… Qui de mieux qu’une vraie pro pour nous délecter de sacrées anecdotes et montrer au public l’intérieur de notre métier…mettre le doigt sur nos difficultés aussi, nos désillusions tout en rigolant…aux larmes !! Car comme elle dit, marre de se plaindre ! Faire passer le message de manière plus agréable ! -Comment se muscler les zygomatiques en une soirée ! 10/10 Vous connaissez ce genre de spectacle qui vous donne la pêche et vous met de bonne humeur pour les jours à venir ? Et bien celui de Caroline Estremo en fait partie ! On y découvre sur scène une réelle pile électrique qui nous livre à cœur ouvert et en toute intimité son quotidien d’infirmière. Entre ses patients, ses collègues, ses horaires, Caroline nous transporte au cœur de l’hôpital avec folie, humour et bienveillance ! Les soignants s’y reconnaîtront mais pas que ! Tout le monde est concerné et c’est ça qui est bon ! Une chose est sûre cette infirmière-là a bien compris qu’il fallait laisser tomber les médicaments et passer au rire pour soigner les gens ! Bref une pépite ! N’hésitez plus ! Allez-y ! Les médias en parlent « Un humour décapant et une énergie débordante » – Le Dauphiné « Une jeune infirmière raconte les splendeurs et misères des Urgences » Madame Figaro « Faire sourire dans les pires moments, nul doute que Caroline y arrive et rien que pour ça, on a envie de lui dire merci » Elle. Caroline Estremo

SALLE POIREL NANCY 3 rue Victor Poirel Meurthe-et-Moselle

