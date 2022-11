Spectacle VACHEMENT BELLE Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Spectacle VACHEMENT BELLE Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme, 10 décembre 2022 20:30, Nancy. Samedi 10 décembre, 20h30 Sur place 10 €, réservation conseillée 07 80 37 01 14

Un beau spectacle pour l’amour des vaches ferrandaises Vachement belle Captivant, tendre et drôle Un beau spectacle pour l’amour des vaches ferrandaises, de et par Véronique Blot Rosalie aurait pu continuer sa vie tranquille et mettre de côté son rêve d’être agricultrice mais elle a rencontré une vache qui s’appelle Fauvette et là, une grande aventure commence. C’est parti ! Direction l’Auvergne où, au milieu des vaches ferrandaises, elle retrouve ses racines et découvre des éleveurs guidés par la passion de cette race locale qui a bien failli disparaître. Et, comme avec ces élégantes vaches auvergnates l’amour n’est jamais bien loin, des surprises l’attendent. Mais au fait, qui a le plus de caractère : les vaches, Rosalie ou les paysans auvergnats qui ont choisi une autre voie que le productivisme ? Une seule-en-scène authentique, captivant drôle et tendre, inspiré d’histoires vraies de paysans auvergnats ; de et par Véronique Blot, comédienne à l’âme rurale. http://www.veroniqueblot.org/vache.html C’est l’histoire d’une femme, l’histoire d’une race de vache et l’histoire d’un pays. Un spectacle qui sent bon le foin et a les pattes enracinées en Auvergne. Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme 40 rue de la république 54100 Nancy Haussonville – Blandan – Mon Désert – Saurupt Meurthe-et-Moselle samedi 10 décembre – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Adresse 40 rue de la république Ville Nancy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

Spectacle VACHEMENT BELLE Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme 2022-12-10 was last modified: by Spectacle VACHEMENT BELLE Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme 10 décembre 2022 20:30 Saint-Bonnet-près-Riom Puy de Dôme Nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle