BLIND TEST A RECONNAISSANCE VOCAL Nancy – Parc expo de Vandœuvres-les-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy, 5 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

BLIND TEST A RECONNAISSANCE VOCAL Jeudi 5 octobre, 13h00 Nancy – Parc expo de Vandœuvres-les-Nancy

BLIND TEST A RECONNAISSANCE VOCALE !

Par Equipe – l’expérience est réinventée grâce à une technologie inédite basée sur la reconnaissance vocale.

Pour jouer, donnez le nom de l’artiste dans le téléphone de jeu. Pas d’arbitre, pas d’erreur ; la reconnaissance vocale détecte les bonnes réponses au centième de seconde.

Avec plus de 6000 titres de tout style et toute époque répartis en 60 playlists et classés en 5 niveaux de difficulté. Un mélange de compétition, musique et technologie pour donner du sourire à vos participants.

Nancy – Parc expo de Vandœuvres-les-Nancy Rue Catherine Opalinska, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Tourtel Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T13:00:00+02:00 – 2023-10-05T13:30:00+02:00

2023-10-05T13:00:00+02:00 – 2023-10-05T13:30:00+02:00