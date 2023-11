Opéra National de Lorraine – Saison 2023/2024 OPERA, 23 décembre 2023, NANCY.

Opéra National de Lorraine – Saison 2023/2024 OPERA. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 20:00 (2023-11-30 au ). Tarif : 12.0 à 89.0 euros.

L’OPERA NATIONAL DE LORRAINE (1-1035105-1035106-3-1035107) presente ce spectacle L’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine et Marta Gardoliñska poursuivent leur grisante exploration du répertoire polonais, à la découverte d’œuvres bien loin des sentiers battus. Ainsi de la musique du rare Karol Kurpiñski (1785-1857), chef d’orchestre et compositeur actif à Varsovie, avec cette ouverture de son opéra Dwie Chatki (Les deux chaumières) dont rien d’autre ne subsiste. Tout autre est la renommée d’Henryk Wieniawski, violoniste, pédagogue et compositeur de premier plan de la seconde moitié du xixe siècle. Formé à Paris, il enseigne d’abord en Russie, où il participe à la création de l’école russe de violon, puis à Bruxelles où il prend la suite de Vieuxtemps et joue un rôle majeur dans la formation de l’école franco-belge. Son second concerto est sans doute le plus célèbre et le plus important du romantisme. Dédié à son cadet Pablo de Sarasate, il fait évidemment la part belle aux difficultés techniques de tous ordres et exige de l’interprète autant de sentiment que de haute virtuosité. Des qualités dont n’est pas avare la violoniste japonaise Hina Maeda, qui fit sensation en remportant justement, à 20 ans en 2022, le prestigieux Premier Prix du Concours Wieniawski. Des sentiers qui nous conduiront pour finir à travers les rêveries du promeneur solitaire Beethoven dans la campagne viennoise, au bord des bucoliques ruisseaux et dans les fêtes paysannes surprises par l’orage, où le sentiment de l’homme rendu à lui-même par la nature s’empare de lui dans un chef-d’œuvre qui annonce tout le romantisme à venir. Orchestre de l’Opéra national de LorraineDirection musicale: Marta Gardoliñska Violon: Hina Maeda Karol Kurpiñski Dwie chatki, ouverture Henryk Wieniawski: Concerto pour violon n°2 en ré mineur, opus 22 Ludwig van Beethoven: Symphonie n°6 en fa majeur, opus 68, dite Pastorale Les concerts commencent à l’heure précise annoncée. Accès à la salle : une demi-heure avant le début des représentations.Un vestiaire est mis à la disposition du public.Accès personnes à mobilité réduite : 03 83 85 30 60 Opéra National de Lorraine

Votre billet est ici

OPERA NANCY Place Stanislas Meurthe-et-Moselle

12.0

EUR12.0.

Votre billet est ici