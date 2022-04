Muséum-Aquarium en fête ! Muséum-Aquarium de Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Muséum-Aquarium en fête ! Muséum-Aquarium de Nancy, 14 mai 2022 20:00, Nancy. Samedi 14 mai, 20h00 Sur place Au programme : carte blanche de Jeannie Brie, vjing, DJ set, restitution du workshop vjing avec l’ESAL d’Epinal et plein d’autres surprises ! À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Muséum-Aquarium de Nancy ouvre gratuitement & en nocturne ses portes aux visiteurs.euses. Au programme : carte blanche de Jeannie Brie, vjing, DJ set, restitution du workshop vjing avec l’ESAL d’Epinal et plein d’autres surprises ! Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy 54000 Nancy Meurthe-et-Moselle

03 83 32 99 97 http://www.museumaquariumdenancy.eu Abrité dans un édifice original, le Muséum-Aquarium de Nancy, est un établissement qui expose, conserve et étudie un riche patrimoine composé de collections aquatiques, zoologiques et paléontologiques. samedi 14 mai – 20h00 à 23h59 ©Jeannie Brie

