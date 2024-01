Comédie – Charge mentale : sauve qui peut ! MJC Pichon Nancy, vendredi 2 février 2024.

Début : 2024-02-02 20:30

Fin : 2024-02-02 22:00

Venez vous décharger et découvrir cette pièce à succès menée par un duo de comédienne déjantées qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d'aujourd'hui !

La 1ère – et seule – comédie sur la charge mentale arrive pour la 1ère fois à Nancy !

Venez découvrir cette pièce menée par un duo de comédienne déjantées qui dépeint avec humour et autodérision les défis des femmes d’aujourd’hui !

C’est à travers l’interview exclusive de l’unique descendante d’Ève, qu’elle vous partagera son histoire et ses anecdotes de vie, qui sans aucun doute vous parleront à tous et à toutes ; déchargement total garanti !

Samedi 02/02 à 20h30 à la MJC Pichon de Nancy, 10€ la place seulement !

Lien de réservation ici : https://www.mjcpichon.com/index.php/site-content/item/1146-charge-mentale-sauve-qui-peut?month=2&year=2024

Avec Flore Fauchille et Anais Douay

MJC Pichon 7 Bd du Recteur Senn, 54000 Nancy Saint-Pierre – René II – Bonsecours Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle