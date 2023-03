CONCERT NÉO-CLASSIQUE Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle . 24 EUR Orchestre de l’Opéra national de Lorraine Direction musicale et violon Roman Simovic Ralph Vaughan Williams

Fantaisie sur un thème de Thomas Tallis Sergueï Prokofiev

Concerto pour violon n°2 en sol mineur, opus 63

Symphonie n°1 en ré majeur, dite classique, opus 25 Dans les années qui suivent la fin de la Première Guerre mondiale, après les expérimentations et les multiples et divergentes esthétiques d’avant-garde qui ont explosé le paysage musical européen, beaucoup de compositeurs éprouvent le besoin de se tourner à nouveau vers le classicisme, sorte d’Âge d’Or où les voies de l’art musical pouvaient encore paraître simples et assurées. Tarif : € 5 – 38 +33 3 83 85 33 11 https://www.opera-national-lorraine.fr/fr/activity/528-neo-classique-prokofiev-williams Nancy

